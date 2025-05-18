Определились лучшие гандбольные клубы Азербайджана

В Азербайджане подошли к концу национальные чемпионаты по гандболу среди мужских и женских команд, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

В заключительном туре финального этапа в обеих лигах состоялись решающие матчи. У мужчин мингячевирский "Кюр" в напряженной борьбе оказался сильнее "Азерйола" - встреча завершилась со счетом 34:33, что позволило команде из Мингячевира завоевать чемпионский титул.

В женской категории на площадке сошлись те же клубы. "Кюр" вновь одержал победу - 26:24, но этого оказалось недостаточно для итогового успеха: несмотря на поражение, по сумме очков золотые медали достались "Азерйолу".