Стала известна цель нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года

Радикальное палестинское движение ХАМАС напало на Израиль 7 октября 2023 года, чтобы сорвать мирные переговоры между еврейским государством и Саудовской Аравией. Об этом стало известно из документа, найденного израильскими военными в туннеле в секторе Газа, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что военнослужащие обнаружили протокол встречи руководства палестинской группировки от 2 октября 2023 года, в ходе которой бывший глава политбюро движения Яхья Синвар заявил о необходимости "чрезвычайных мер" для противодействия нормализации отношений между Тель-Авивом и Эр-Риядом. Он отметил, что соглашение между сторонами "откроет дверь для большинства арабских и исламских стран, чтобы они пошли по тому же пути".

Как указывает издание, подобный сценарий был неприемлем для ХАМАС, в связи с этим было принято решение начать атаку на Израиль, которая планировалась более двух лет.