В Финляндии столкнулись два вертолета

В субботу в районе города Эура на юго-западе Финляндии произошло столкновение двух гражданских вертолетов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, все пять человек, находившиеся на борту - двое в одном геликоптере и трое в другом - погибли. Среди погибших, по данным медиа, были два эстонских бизнесмена.

Авария произошла около 12:35 по местному времени. После столкновения оба вертолета упали на землю. По словам очевидца, один летательный аппарат совершал маневр и врезался в другой, после чего обе машины рухнули на землю.

Вертолеты были обнаружены на расстоянии примерно 100 м друг от друга. Один из них был зарегистрирован в Эстонии, второй - в Австрии. Известно, что вылет был осуществлен из Таллина, а пунктом назначения был аэродром финского Кумо.

Обстоятельства трагедии расследуются.

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