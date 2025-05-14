https://news.day.az/world/1752571.html Авиакрушение в Японии Учебно-тренировочный самолет Сил самообороны Японии, предварительно, упал недалеко от города Инуяма (префектура Аити). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK. По данным источников в Минобороны, летательный аппарат пропал с радаров.
Авиакрушение в Японии
Учебно-тренировочный самолет Сил самообороны Японии, предварительно, упал недалеко от города Инуяма (префектура Аити).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.
По данным источников в Минобороны, летательный аппарат пропал с радаров.
В свою очередь в местной пожарной службе отметили, что около 15:00 по местному времени получили сообщения о том, что, предположительно, самолет упал в пруд.
По предварительным данным, на борту находились два человека.
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