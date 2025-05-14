Авиакрушение в Японии

Учебно-тренировочный самолет Сил самообороны Японии, предварительно, упал недалеко от города Инуяма (префектура Аити).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

По данным источников в Минобороны, летательный аппарат пропал с радаров.

В свою очередь в местной пожарной службе отметили, что около 15:00 по местному времени получили сообщения о том, что, предположительно, самолет упал в пруд.

По предварительным данным, на борту находились два человека.