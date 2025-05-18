Саммит ЕПС в Албании: Азербайджан в центре европейской политики

Автор: Абдул Керимханов

В условиях стремительно меняющегося глобального порядка на международной арене всё чётче вырисовываются очертания государств, чья роль уже сводится не только к региональному влиянию. Одним из таких государств стал Азербайджан - страна, которая уверенно закрепила за собой статус надёжного партнёра и признанного участника глобальных процессов. Подтверждением этому стало участие Президента Ильхама Алиева в 6-м Саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), прошедшем 16 мая в столице Албании.

Ещё недавно казалось, что отношения между Азербайджаном и Европейским союзом переживают трудный этап. Политика прежнего руководства ЕС порой была откровенно ангажированной и несправедливой по отношению к Баку. Однако благодаря последовательной и принципиальной позиции Азербайджана произошёл перелом. Брюссель был вынужден признать объективную реальность - ставка исключительно на Армению в регионе не работает как политическая модель. Вместо создания разделительных линий на Южном Кавказе всё больше стран ЕС выбирают путь сотрудничества, где Азербайджан выступает связующим звеном.

Контакты последнего времени это ярко демонстрируют. Визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас в Азербайджан, активная дипломатия председателя Европейского совета Антониу Кошты, а также участие главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в переговорах с Президентом Ильхамом Алиевым - всё это указывает на то, что Европа осознаёт растущую значимость Баку в региональной и глобальной политике.

Одним из ключевых мест в международной стратегии Азербайджана занимает энергетическая дипломатия. Страна стабильно поставляет нефть и газ на европейский рынок, играя ключевую роль в диверсификации поставок энергоресурсов для ЕС. Особенно на фоне энергокризиса последних лет Азербайджан зарекомендовал себя как ответственный и предсказуемый поставщик. Запуск Южного газового коридора и его расширение в сторону Балкан и Центральной Европы укрепляют роль Баку как стратегического звена между ресурсами Каспия и потребителями Запада.

Сегодня Азербайджан воспринимается как устойчивый и предсказуемый партнёр, способный не только обеспечивать энергобезопасность Европы, но и вносить вклад в урегулирование международных конфликтов, развитие логистических коридоров и модернизацию инфраструктуры. Его многовекторная внешняя политика даёт убедительный ответ на глобальные вызовы: с одной стороны - активные связи с ЕС, с другой - углубляющееся стратегическое партнёрство с Китаем и устойчивые отношения со странами Центральной Азии и Ближнего Востока.

Среди главных факторов устойчивого внешнеполитического курса Азербайджана является умение сохранять баланс интересов между разными центрами силы - Западом, Востоком и региональными державами. Баку не делает выбор "или-или", а выстраивает подход "и-и", добиваясь выгодных позиций и на Востоке, и на Западе. Эта сбалансированная стратегия позволяет не только укреплять позиции Азербайджана на мировой арене, но и минимизировать внешние риски, связанные с глобальной турбулентностью и сменой политических парадигм в ведущих странах мира.

Особого внимания заслуживает и развитие транспортных маршрутов, где Азербайджан играет роль ключевого узла. Региональные инициативы, такие как Транскаспийский международный транспортный маршрут, придают Баку дополнительный вес в контексте растущей конкуренции за евразийские логистические потоки. В мире, где значение географии вновь становится определяющим фактором, Азербайджан выступает как точка сопряжения между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Широкий круг двусторонних встреч, проведённых Президентом Ильхамом Алиевым в рамках Саммита ЕПС в Албании, стал наглядным свидетельством того, что интерес к стране продолжает расти. Лидеры европейских государств не только демонстрируют готовность к углублению диалога, но и видят в Азербайджане надёжного и рационального партнёра, с которым можно выстраивать долгосрочные форматы сотрудничества.

Важно подчеркнуть, что стремление ЕС работать с Азербайджаном базируется не на ситуативных интересах, а на осознании долгосрочной геополитической логики. Южный Кавказ перестаёт быть "приложением" к внешнеполитическим стратегиям крупных игроков - он становится самостоятельным и важным участником мировой архитектуры безопасности. И в этом контексте Азербайджан - безусловный лидер.

Сегодня Азербайджан - это не просто государство с богатыми энергетическими ресурсами. Это страна, которая выстроила сложную, но сбалансированную систему внешнеполитических связей, демонстрирует независимость и стратегическое мышление. Укрепление позиций Баку в Европе, развитие отношений с Азией и активное участие в решении глобальных вызовов говорят о том, что Азербайджан уже является частью большой игры - и играет в ней уверенно и результативно.