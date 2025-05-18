Турция: щит Европы и опора юго-восточного фланга НАТО

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о том, как Турция выступает важным стратегическим щитом для Европы.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Когда старые бастионы мировой безопасности теряют прочность, а Европа с тревогой вглядывается в восточный горизонт, именно Турция выходит из тени геополитических полутонов. Больше не просто региональный игрок, не "мост между цивилизациями", а самостоятельная сила с твёрдым голосом и стальной мускулатурой. В условиях, когда США всё чаще уходят в стратегическую тишину, а ЕС буксует в бюрократическом самоанализе, Анкара предлагает не концепции, а возможности: армию, готовую к развертыванию; оборонную промышленность, работающую на экспорт; дипломатию, способную говорить и с Москвой, и с Брюсселем. Это уже не просто турецкий фактор. Это - турецкий вызов и турецкий ответ. Европа может принять его - или остаться наедине со своей уязвимостью.

С приходом администрации Трампа к власти в январе 2025 года роль США как "глобального гаранта безопасности" в Европе стала всё более неопределённой. Вашингтон приоритетно фокусируется на Тихоокеанском регионе, усиливая давление на Китай, одновременно снижая вовлечённость в европейские оборонные дела. Это заставило Брюссель активнее инвестировать в собственную военную инфраструктуру: в 2024 году суммарные оборонные расходы ЕС впервые превысили 300 миллиардов евро, но эти средства пока не трансформировались в оперативную мощь.

На фоне продолжающейся войны между Россией и Украиной Европу тревожит перспектива расползания конфликта. Беспокойство вызывают и Балканы, и Южный Кавказ, и восточное Средиземноморье. Здесь Турция - уже не наблюдатель, а активный игрок. Для ЕС очевидно: без Турции невозможно сдержать дестабилизацию в этих зонах.

Военная мощь Турции: от численности к способности

Турецкие вооружённые силы насчитывают около 355 000 военнослужащих активной службы, из них почти 190 000 - в сухопутных войсках. Армия организована по западным стандартам, но при этом сохраняет гибкость, позволяющую адаптироваться к асимметричным угрозам. Турция располагает 1050 танками (в основном Leopard 2A4 и модернизированные M60T), более 1200 ББМ, сильной артиллерией и развивающейся системой ПВО.

Военно-морские силы Турции (около 45 боевых кораблей) активно патрулируют Восточное Средиземноморье, Чёрное море и Эгейскую акваторию. Турция - одна из немногих стран региона, обладающая собственным авианосцем-десантником "TCG Anadolu", который в перспективе будет нести БПЛА Bayraktar TB3 и ударные БПЛА Kızılelma.

Военно-воздушные силы Турции - около 250 боевых самолётов, включая F-16 (частично модернизированные), а с 2028 года в строй начнёт поступать KAAN - истребитель пятого поколения отечественной разработки.

Турция накопила значительный опыт зарубежных операций: участие в миссиях в Сомали, Ливии, Катаре, Сирии, Азербайджане и на Балканах придало турецкой армии экспедиционную гибкость. Постоянные боевые действия против РПК на юго-востоке страны, а также операции в Идлибе и иракском Кандиле сделали турецких офицеров и спецназ одними из самых боеготовых в НАТО.

Особая гордость Турции - беспилотные авиационные платформы, разработанные Baykar. Их эффективность доказана в Карабахе, Ливии и на севере Сирии. Использование дронов стало частью военной доктрины, акцентирующей манёвренность, разведку и дистанционное подавление противника.

Турция как производственный хаб НАТО

За последние десять лет Турция проделала путь от импортёра систем вооружения к одному из крупнейших и наиболее динамично развивающихся производителей в НАТО. К 2025 году уровень локализации военной продукции в Турции достиг почти 80%, а по ряду направлений - включая БПЛА, ракеты средней дальности и тактические бронемашины - страна уже действует на экспортных рынках как полноценный конкурент Франции, Южной Кореи и Израиля.

Baykar: дроны как визитная карточка Турции

Baykar Teknoloji - безусловный флагман турецкой оборонной индустрии и, возможно, самое узнаваемое имя в мире боевых беспилотников. Компания стала символом "беспилотной революции", начатой Турцией, и превратилась в геополитический актив.

Bayraktar TB2 - уже классика, проверенная в Сирии, Ливии, Карабахе и Украине;

- уже классика, проверенная в Сирии, Ливии, Карабахе и Украине; Akıncı - тяжелый ударный БПЛА с возможностью несения крылатых ракет;

- тяжелый ударный БПЛА с возможностью несения крылатых ракет; Bayraktar TB3 - палубный БПЛА для авианосца TCG Anadolu, увеличивающий мобильность флота;

- палубный БПЛА для авианосца TCG Anadolu, увеличивающий мобильность флота; Kızılelma - перспективный БПЛА-истребитель с турбореактивной тягой, разрабатываемый в концепции "loyal wingman" (роботизированного напарника для пилотируемых платформ).

Baykar остаётся частной компанией с 100% локализацией и чётко структурированной системой НИОКР, опережающей многих конкурентов в ЕС по времени разработки, стоимости и адаптации к современным театрам войны.

TUSAŞ (Turkish Aerospace Industries): от вертолёта к истребителю пятого поколения

TUSAŞ является ядром авиастроительного кластера Турции. Компания активно развивает всю линейку авиационной техники:

KAAN - национальный истребитель пятого поколения, который должен поступить в серийное производство к 2028 году. Его создание стало возможным после исключения Турции из программы F-35, что вынудило Анкару к полной технологической самостоятельности;

- национальный истребитель пятого поколения, который должен поступить в серийное производство к 2028 году. Его создание стало возможным после исключения Турции из программы F-35, что вынудило Анкару к полной технологической самостоятельности; Gökbey - многоцелевой вертолёт национальной разработки, призванный заменить импортные UH-1;

- многоцелевой вертолёт национальной разработки, призванный заменить импортные UH-1; ATAK-II - тяжёлый ударный вертолёт с усовершенствованной бронёй и дальнобойностью;

- тяжёлый ударный вертолёт с усовершенствованной бронёй и дальнобойностью; спутниковые платформы и ракеты малой дальности - в рамках оборонных и гражданских программ.

TUSAŞ демонстрирует, как санкции и внешнее давление трансформируются в катализатор технологического прорыва, особенно в сфере аэрокосмической автономии.

Roketsan: ракеты и боеприпасы для нового типа войны

Roketsan - ключевой игрок в турецкой ракетной программе. Она производит широкий спектр вооружения, включая:

SOM - крылатая ракета воздушного базирования с дальностью более 250 км;

- крылатая ракета воздушного базирования с дальностью более 250 км; Bora - баллистическая ракета дальнего действия, разрабатываемая в рамках концепции стратегического сдерживания;

- баллистическая ракета дальнего действия, разрабатываемая в рамках концепции стратегического сдерживания; Hisar-A и Hisar-O - мобильные зенитно-ракетные комплексы ближнего и среднего радиуса действия;

- мобильные зенитно-ракетные комплексы ближнего и среднего радиуса действия; TRG-300 - реактивные системы залпового огня, активно экспортируемые в страны Персидского залива.

Roketsan также разрабатывает противотанковые комплексы (UMTAS и OMTAS), а с 2025 года планирует начать серийное производство тактических гиперзвуковых носителей.

STM и ASFAT: флот и судостроение как элемент влияния

Государственные подрядчики STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik) и ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.) отвечают за турецкую судостроительную программу. Они уже построили:

корветы класса Ada для ВМС Турции и по контракту с Украиной;

для ВМС Турции и по контракту с Украиной; фрегаты класса Istanbul - новая серия турецких многоцелевых кораблей;

- новая серия турецких многоцелевых кораблей; подводные лодки класса Reis, созданные в кооперации с HDW (Германия).

Эти корабли обеспечивают военно-морское присутствие в Чёрном и Средиземном морях, а также используются как инструмент экспорта безопасности - от Туниса до Бангладеш. STM также поставляет информационные системы управления боем и навигации, что увеличивает добавленную стоимость продукции.

Repkon: боеприпасы и индустриальный экспорт

Менее известная, но стратегически важная компания Repkon стала лидером в производстве высокоточного оборудования для выпуска артиллерийских снарядов, включая 155-мм калибр, использующийся в системах НАТО.

Repkon организовала производственные линии в Германии и США, что делает её ключевым поставщиком для коалиций, поддерживающих Украину. Этот случай уникален: турецкая фирма, фактически, стала промышленным посредником между ЕС и американскими программами помощи Киеву.

Экспорт и география заказов: от Катара до Филиппин

В 2024 году экспорт турецкой оборонной продукции достиг 5,5 млрд долларов, превысив уровень стран Балтии, Чехии и Португалии вместе взятых. Среди ключевых покупателей:

Катар - полная модернизация ВС, включая БПЛА, бронетехнику и ПВО;

- полная модернизация ВС, включая БПЛА, бронетехнику и ПВО; Азербайджан - стратегическое партнёрство, насыщение армии дронами и РСЗО;

- стратегическое партнёрство, насыщение армии дронами и РСЗО; Украина - корветы, БПЛА, системы связи;

- корветы, БПЛА, системы связи; Тунис и Саудовская Аравия - тяжёлая бронетехника и спецтехника;

- тяжёлая бронетехника и спецтехника; Польша - крупный контракт на Bayraktar TB2;

- крупный контракт на Bayraktar TB2; Филиппины - запуск азиатского направления экспорта.

Западные альянсы: Leonardo и стандарты НАТО

Кульминацией сотрудничества с Европой стало создание совместного предприятия Baykar-Leonardo в апреле 2025 года. Это СП займётся:

разработкой модульных платформ БПЛА для ЕС;

для ЕС; созданием систем передачи данных и электронного подавления;

и электронного подавления; адаптацией турецких дронов к стандартам европейских вооружённых сил.

Кроме того, Турция участвует в программах НАТО по стандартизации (STANAG), что позволяет её технике беспрепятственно использоваться в рамках альянсовых операций - без дорогостоящей модификации.

Таким образом, турецкий ВПК - это не просто вспомогательная индустрия, а независимый технополитический институт, определяющий новую расстановку сил в Евразии. Турция доказала: ставка на локализацию, гибкость и агрессивную экспортную стратегию может превратить страну с периферии в хребет региональной безопасности.

Турция как дипломат и стратег НАТО

Турция остаётся единственной страной НАТО, поддерживающей устойчивые контакты как с Киевом, так и с Москвой. С первых недель полномасштабной войны она предложила дипломатическую площадку в Анталье и Стамбуле, а также обеспечила единственное успешное соглашение - "зерновую сделку", действовавшую более года. Анкара смогла организовать обмен пленными и гуманитарные коридоры, что укрепило её репутацию как ответственного медиатора.

Министр иностранных дел Хакан Фидан, обладающий глубоким разведывательным бэкграундом, сегодня играет роль главного переговорщика не только по украинскому направлению, но и в трёхсторонних консультациях с Россией и Ираном по Сирии, а также в координации с НАТО по безопасности Чёрного моря.

Анкара не скрывает, что военная мощь и геостратегическое положение страны служат инструментом политического торга. Турция добилась признания своих интересов в Сирии, вытеснила курдские формирования от границы, а также провела успешную кампанию по блокированию вступления Швеции в НАТО, пока не получила соответствующие уступки.

В Брюсселе и Берлине всё чаще признают: без Турции невозможна ни политика сдерживания в Чёрном море, ни контроль миграционных потоков с юга. Более того, на фоне французско-германских разногласий, Турция выглядит уникальным связующим звеном между ЕС и исламским миром, включая Африку, Балканы и Центральную Азию.

Как Турция использует силу для переговоров с ЕС

Начиная с 2023 года, президент Реджеп Тайип Эрдоган всё явственнее использует военный потенциал Турции как элемент давления и убеждения в диалоге с Европейским союзом. Если прежде евроинтеграция строилась на экономических, правовых и институциональных критериях, то сегодня Турция предлагает Брюсселю новую сделку: безопасность в обмен на сближение.

На саммите НАТО в Риге в марте 2025 года Эрдоган впервые официально увязал вопросы обороны Европы с переговорами о членстве Турции в ЕС. Выступая в закрытом формате с главами делегаций, он заявил, что "страна, которая удерживает юго-восточный фланг НАТО, контролирует проливы и производит боевые дроны, не может оставаться за пределами европейской безопасности и политики".

Эрдоган подчеркнул: если Евросоюз стремится к стратегической автономии и осознанию собственной ответственности за безопасность без полной зависимости от США, то Турция должна стать неотъемлемой частью новой архитектуры обороны. Этот тезис вызвал оживлённые дискуссии, особенно на фоне провала ряда европейских военных инициатив и нехватки оперативных сил в рамках миссий EUFOR и PESCO.

Турция предложила формирование совместных сил быстрого реагирования, способных действовать вне рамок НАТО, но в координации с ЕС. Речь идёт о:

развёртывании контингентов в потенциально нестабильных районах - прежде всего на Западных Балканах (Косово, Босния), а также в прибрежных районах Чёрного моря и на Южном Кавказе;

в потенциально нестабильных районах - прежде всего на (Косово, Босния), а также в прибрежных районах и на Южном Кавказе; совместных учениях и штабных структурах , в которых турецкие офицеры могли бы участвовать на равных с европейскими;

, в которых турецкие офицеры могли бы участвовать на равных с европейскими; расширении обмена разведывательной информацией, особенно по каналам электронной разведки и контртеррористическим операциям.

Такой подход встретил позитивный отклик в Польше, Чехии, Венгрии и Болгарии - странах, остро чувствующих дефицит военного ресурса и неудовлетворённость темпами реагирования Брюсселя на угрозы со стороны России, а также нестабильность в Западной Азии и на Балканах.

Анкара больше не настаивает на немедленном членстве. Вместо этого она делает ставку на институциональное сближение через оборону. Речь идёт о:

частичном допуске к европейским военным программам (например, участие в миссиях EUFOR, финансируемых через Европейский оборонный фонд);

(например, участие в миссиях EUFOR, финансируемых через Европейский оборонный фонд); вхождении турецких производителей в систему европейских поставок вооружений и боеприпасов;

вооружений и боеприпасов; взаимной стандартизации вооружения , чтобы техника STM, Baykar, Roketsan могла использоваться наравне с европейской;

, чтобы техника STM, Baykar, Roketsan могла использоваться наравне с европейской; введении квот на участие турецких офицеров и инструкторов в структурах PESCO, EDA и Европейского оборонного колледжа.

В этом подходе сила используется не как угроза, а как гарант доверия - Турция предлагает себя как уже готового игрока, обладающего автономным производством, боевым опытом и высокой логистической устойчивостью.

Парадокс ситуации заключается в том, что именно военное давление на восточных флангах ЕС может ускорить политическое сближение Европы и Турции быстрее, чем десятилетия формальных переговоров. Европейская бюрократия, часто парализованная консенсусной моделью, оказывается неспособной оперативно реагировать на внешние угрозы. В этом контексте Турция предлагает альтернативную модель - быструю, технологичную, решительную.

В действительности Эрдоган превращает военную готовность и оборонную автономию в главную валюту политического диалога с Евросоюзом. Его ставка проста: безопасность Европы больше не может быть обсуждаема без Турции. А раз так - Анкаре пора вернуть голос за столом, где решаются судьбы континента.

Таким образом, вооружённая аргументация евроинтеграции - это не ультиматум, а новая политическая реальность, в которой военный капитал превращается в политическое влияние. И если Брюссель это вовремя осознает, Турция может не просто сблизиться с ЕС, но и стать его непременным стражем.

Сценарии будущего

Сценарий 1: Стратегическое сближение с ЕС

В условиях деглобализации, растущих угроз на восточных рубежах и шаткого трансатлантического партнёрства, Европейский союз осознаёт: дальнейшее игнорирование Турции как военного и геополитического партнёра - это роскошь, которую Брюссель больше не может себе позволить.

Суть сценария - постепенная институционализация сотрудничества между ЕС и Турцией в оборонной сфере с чёткой взаимной выгодой. ЕС начинает включать Турцию в ключевые механизмы стратегического планирования, в том числе в форматы PESCO (Permanent Structured Cooperation), а также предоставляет Анкаре ограниченный, но стабильный доступ к фондам ПВБО, ранее зарезервированным для членов ЕС.

Одновременно начинается практическое сближение в области промышленной кооперации, особенно в сферах производства БПЛА, ракетных систем, боеприпасов и электронной разведки. Европейские оборонные концерны, такие как Rheinmetall, Nexter и Leonardo, всё активнее входят на турецкий рынок, используя его логистические преимущества и сравнительно низкие издержки. Турецкие компании, в свою очередь, получают допуск к тендерам на поставки в рамках миссий EUFOR и Frontex.

Параллельно начинается перезапуск политического диалога о членстве в ЕС, пусть и в ограниченном виде: возобновляются переговоры по таможенному союзу, предлагаются новые пакеты визовой либерализации, начинается обмен офицерами в рамках европейских военных академий и штабов.

В долгосрочной перспективе Турция может стать составляющей "Европейской оборонной инициативы", при этом не будучи полноправным членом ЕС. Такой формат - гибрид между союзом и партнёрством - вполне укладывается в новую парадигму "многоуровневой Европы".

Главный выигрыш Анкары - политическая реабилитация в европейском сознании, рост технологического обмена и расширение доступа к финансированию. Выгода ЕС - в получении боеспособного союзника, способного закрыть стратегические бреши в Чёрноморском регионе, на Балканах и в Восточном Средиземноморье.

Сценарий 2: Продолжение игры на два фронта

Это наиболее вероятный и наиболее устойчивый в текущих условиях сценарий. Турция сохраняет курс на геополитическое лавирование между Западом и Востоком, извлекая максимальные дивиденды из противоречий между ЕС, США, Россией, Китаем и исламским миром.

В рамках этого сценария Анкара усиливает влияние на Центральную Азию, Южный Кавказ, Балканы и Африку, активно продвигая пантуркистские и неоосманские доктрины под видом гуманитарной и инфраструктурной дипломатии. Создаются новые базы логистического и военно-промышленного присутствия - от Ливии до Джибути, от Азербайджана до Косово.

Внутри НАТО Турция остаётся полноценным членом, но с собственной стратегией. Она продолжает участвовать в общих учениях, но системно блокирует инициативы, которые противоречат её национальным интересам - будь то расширение Альянса или военное давление на Россию. Таким образом, Анкара становится внутренним балансиром, не позволяющим НАТО стать инструментом односторонней воли США или Германии.

Оборонная промышленность Турции превращается в гибкий экспортный хаб, поставляющий вооружения как в страны НАТО (Польша, Украина, Албания), так и в так называемые "гибридные государства" - Саудовскую Аравию, Индонезию, Тунис, Казахстан. Репутация турецких вооружений продолжает расти благодаря соотношению "цена - эффективность", а Анкара получает устойчивый поток валюты и влияние на вооружённые силы третьих стран.

Политически Турция становится самостоятельным центром силы, которому удаётся удерживать равную дистанцию между Брюсселем, Вашингтоном, Москвой и Пекином, не вступая в прямые конфликты, но также и не растворяясь ни в одном из блоков.

Сценарий 3: Разрыв с Западом

Наименее вероятный, но стратегически чувствительный сценарий, при котором Турция постепенно выходит из евроатлантической орбиты и уходит в сторону Евразийского блока, ориентируясь на тесное сотрудничество с Россией, Ираном и Китаем.

Триггером может стать глубокий конфликт по одному из системных вопросов:

Сирия - возможная конфронтация с западными союзниками, если ЕС или США попытаются вернуть курдские формирования в переговорный процесс;

- возможная конфронтация с западными союзниками, если ЕС или США попытаются вернуть курдские формирования в переговорный процесс; Кипр - эскалация из-за односторонних действий Турции в Восточном Средиземноморье;

- эскалация из-за односторонних действий Турции в Восточном Средиземноморье; Права человека и внутренние репрессии - введение масштабных санкций ЕС;

- введение масштабных санкций ЕС; Вопрос членства Швеции/Финляндии в НАТО - если Турция вновь будет использовать вето, нарушая баланс в Альянсе.

В этом сценарии Турция выходит из форматов НАТО, приостанавливает участие в европейских оборонных инициативах и активизирует полноформатное военное сотрудничество с Россией и Китаем, включая учения, обмен технологиями и размещение баз. В перспективе - интеграция в ШОС, БРИКС+, ОДКБ как наблюдателя или полноценного участника.

Оборонная промышленность Турции переориентируется на азиатский рынок: БПЛА, бронетехника и системы ПВО экспортируются в Иран, Пакистан, страны Персидского залива. Турция также начинает закупки вооружений вне стандартов НАТО (включая российские С-500 или китайские истребители J-31).

Главный риск этого сценария - геополитическая изоляция от Европы и экономические санкции, которые, несмотря на стратегическую автономию, могут привести к значительным издержкам для турецкой экономики и утрате инвестиций.

... Но, быть может, самое главное - Турция уже перестала просить признания. Она больше не стучит в двери Европы - она делает так, чтобы эти двери начали медленно открываться сами. Анкара больше не играет по чужим правилам, она пишет собственную стратегию, в которой сила - не угроза, а валюта доверия. И чем больше вокруг хаоса, тем выше ценится та держава, которая умеет говорить жёстко, но играть тонко, брать на себя риски, но не терять контроль.

Сегодня, когда привычные союзники отводят взгляд, а глобальные империи перегруппировываются, Турция не просто остаётся - она выдвигается вперёд. И вполне возможно, что именно она станет тем мостом, без которого невозможно собрать распадающуюся архитектуру европейской безопасности.

История не всегда движется по велению брюссельских комитетов. Иногда она идёт за теми, кто готов первым шагнуть вперёд. Турция уже сделала этот шаг. Осталось только понять: кто пойдёт за ней.