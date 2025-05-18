В Нью-Йорке судно протаранило мост

Парусное судно ВМС Мексики столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила газета New York Post (NYP).

На борту корабля находилось около 200 человек. Как видно на опубликованных в СМИ фотографиях, одна из мачт парусника задела Бруклинский мост и сломалась. По данным издания, после этого она упала и пробила палубу.

Как рассказали источники, три человека находятся в критическом состоянии, еще около десятка человек получили серьезные ранения.

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