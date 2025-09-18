https://news.day.az/azerinews/1781255.html Qış öncəsi təkər bazarında vəziyyət - VİDEO Hazırda bazardakı ən ucuz şinlər Çindən, ən bahalıları isə avropadan gələnlərdir. Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, payız-qış mövsümündə avtomobillərdə dəyişilməsi vacib olanlardan biri də şinlərdir. Amma nədənsə bəzi sürücülər sanki buna elə də diqqət etmirlər. Təkər bazarında yaşanan durğunluq bunu deməyə əsas verir.
Hazırda bazardakı ən ucuz şinlər Çindən, ən bahalıları isə avropadan gələnlərdir.
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, payız-qış mövsümündə avtomobillərdə dəyişilməsi vacib olanlardan biri də şinlərdir. Amma nədənsə bəzi sürücülər sanki buna elə də diqqət etmirlər. Təkər bazarında yaşanan durğunluq bunu deməyə əsas verir.
Satıcılar deyirlər ki, istehsal edildiyi ölkə və keyfiyyətinə görə şinlərin qiymətləri müxtəlifdir. Hər bir müştəri cibinə uyğun təzə şini rahatlıqla tapa bilir.
Bəs tələb hansı ölkədə istehsal olunanlardır?
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.
