https://news.day.az/sport/1753614.html Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" и "Нефтчи" экзаменуют аутсайдеров В Мисли Премьер-лиге Азербайджана по футболу подходит к концу предпоследний, 35-й тур. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в воскресенье, 18 мая, состоятся два заключительных матча отчетного тура, в которых никаких принципиальных задач решаться не будет.
Премьер-лига Азербайджана
17:00 - "Нефтчи" - "Сабаил"
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" и "Нефтчи" экзаменуют аутсайдеров
В Мисли Премьер-лиге Азербайджана по футболу подходит к концу предпоследний, 35-й тур.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в воскресенье, 18 мая, состоятся два заключительных матча отчетного тура, в которых никаких принципиальных задач решаться не будет.
Так, бакинский "Нефтчи" на своем поле примет уже покинувший высший дивизион "Сабаил", а агдамский "Карабах" также на своем поле проэкзаменует гянджинский "Кяпаз", который, в отличие от "моряков", удержался в "вышке".
Премьер-лига Азербайджана
35-й тур
18 мая
17:00 - "Нефтчи" - "Сабаил"
19:00 - "Карабах" - "Кяпаз"
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