Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" и "Нефтчи" экзаменуют аутсайдеров

В Мисли Премьер-лиге Азербайджана по футболу подходит к концу предпоследний, 35-й тур.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в воскресенье, 18 мая, состоятся два заключительных матча отчетного тура, в которых никаких принципиальных задач решаться не будет.

Так, бакинский "Нефтчи" на своем поле примет уже покинувший высший дивизион "Сабаил", а агдамский "Карабах" также на своем поле проэкзаменует гянджинский "Кяпаз", который, в отличие от "моряков", удержался в "вышке".

Премьер-лига Азербайджана

35-й тур

18 мая

17:00 - "Нефтчи" - "Сабаил"

19:00 - "Карабах" - "Кяпаз"