Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - проект Михаила Гусмана

Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Day.Az представляет полную видеоверсию данного фильма: