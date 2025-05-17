В Лондоне поймали второго поджигателя дома Стармера

Полиция Лондона задержала второго подозреваемого в причастности к поджогу дома британского премьера Кира Стармера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Mirror.

Как сообщили в Скотленд-Ярде, 26-летнего мужчину задержали около 13:45 (16:45 по бакинскому времени) в аэропорту Лутон. Его подозревают в намерении совершить поджог и подвергнуть опасности жизнь премьер-министра.

В полиции уточнили, что мужчину задержали сотрудники контртеррористического подразделения и доставили в участок для допроса. Он может быть связан со всеми тремя эпизодами поджогов.

Ранее мы сообщали, что в доме премьера Великобритании произошел пожар.