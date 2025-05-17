Европа признает стратегическое значение Азербайджана

Автор: Али Гасымов

Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в VI Саммите Европейского политического сообщества, прошедшем 16 мая 2025 года в Албании, стало важным политическим событием, подтвердившим возрастающую роль Азербайджана в архитектуре европейской безопасности и энергетической стабильности. Приглашение главы Азербайджанского государства на эту - одну из главных политических событий Европы - международную платформу свидетельствует о признании Баку как ключевого и надежного партнера. Это не только демонстрация уважения, но и политический сигнал, отражающий растущую зависимость Европы от тесного сотрудничества с Азербайджаном в критически важных сферах - от энергетики до транспорта, от региональной стабильности до стратегической логистики.

Саммит Европейского политического сообщества является уникальной площадкой для обмена мнениями по вопросам, которые находятся в центре внимания всего континента: энергетическая безопасность, борьба с изменением климата, защита суверенитета, развитие инфраструктуры, цифровизация, миграционные вызовы и многое другое. Азербайджан, будучи страной, находящейся на перекрестке Востока и Запада, обладает не только географическим, но и политическим преимуществом - его позиция уравновешена, независима и при этом нацелена на прагматичное сотрудничество. Это делает участие Президента Ильхама Алиева в подобных форумах не просто желательным, а необходимым для полноценного и содержательного диалога между странами Европы.

Сегодня Европа как никогда заинтересована в укреплении отношений с Азербайджаном.

В Европе прекрасно понимают, что для реализации своей стратегии в таких сложных и стратегически важных регионах, как Южный Кавказ, Центральная Азия и Ближний Восток, им необходим надежный и стабильный партнер. Азербайджан стал именно таким партнером - страной, с которой ЕС стремится выстраивать конструктивные и взаимовыгодные отношения. Яркими свидетельствами этого служат недавние визиты и контакты на высшем уровне. К примеру, визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас в Баку, телефонный разговор председателя Европейского совета Антониу Кошты с Президентом Ильхамом Алиевым, а также участие председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в официальной встрече с азербайджанским лидером в Албании. Эти события наглядно показывают, насколько высоко в ЕС ценят Азербайджан и рассматривают его как ключевого партнера в продвижении общей политики безопасности, развития и интеграции.

Кроме того, проблемы, которые были до недавнего времени в отношениях между Азербайджаном и ЕС, сегодня полностью восстановлены и развиваются в стабильном, конструктивном ключе. В этом контексте особенно важно отметить, что попытки Армении установить исключительные и монопольные отношения с ЕС, а также формировать разделительные линии в регионе, были эффективно нейтрализованы. Внутри самого ЕС действительно существовали политические силы, поддерживавшие подобные инициативы, однако решительные действия и последовательная политика Президента Ильхама Алиева помогли устранить такие версии развития события. Благодаря этому Европа сегодня имеет возможность вести диалог с Азербайджаном как с равноправным и надежным партнером, который способствует не только укреплению стабильности в регионе, но и реализации важных проектов, полезных для всего европейского континента. Этот аспект визита подчеркивает не только значимость Азербайджана для Европы, но и успешность азербайджанской дипломатии, которая смогла преодолеть внешние вызовы. В результате Азербайджан не просто остается важной страной на карте, но и приобретает статус ключевого стратегического партнера, необходимого для эффективного управления сложной региональной повесткой и продвижения общих интересов на международной арене.

Причины очевидны: на фоне геополитических потрясений и энергетического кризиса, вызванного глобальными конфликтами, именно Баку стал надежной и стабильной опорой для европейских стран. Азербайджан не только последовательно выполняет свои обязательства по поставке нефти и газа, но и активно расширяет свои экспортные мощности, открывая новые возможности для диверсификации поставок энергоресурсов. Южный газовый коридор, в основе которого лежит азербайджанский газ, стал реальной альтернативой другим маршрутам и укрепил энергетический суверенитет Европы.

Более того, в настоящее время ведется активная работа над увеличением объемов поставок, включая водород и "зеленую" энергетику. Азербайджан активно включается и в развитие "зеленой" энергетики, стремясь занять передовые позиции на этом новом стратегическом направлении. Одним из ключевых проектов стал масштабный план по передаче "зеленой" электроэнергии из Каспийского региона в Европу по подводному кабелю через Черное море - инициатива Black Sea Energy, в рамках которой Азербайджан сотрудничает с Венгрией, Румынией и Грузией. Кроме того, страна активно участвует в совместных проектах с Казахстаном и Узбекистаном по развитию и экспорту возобновляемой энергетики. Особое место занимает перспективная схема поставок водорода из Казахстана в Европу через территорию Азербайджана - эти инициативы превращают Баку в важнейший транзитный и координационный центр "зеленого" энергетического коридора между Центральной Азией и ЕС. Все это, конечно же, делает Баку важным партнером для Европы в долгосрочной перспективе.

Кроме того, через территорию Азербайджана проходят крупнейшие транспортно-логистические коридоры, соединяющие Европу с Азией, в том числе Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) и Север-Юг. К примеру, Средний коридор становится все более актуальными, особенно на фоне сбоев в традиционных путях сообщения. Азербайджан вкладывает значительные средства в развитие портов, железных и автомобильных дорог, цифровой инфраструктуры, чтобы обеспечить бесперебойные потоки товаров и ресурсов. А в 90 процентах случаев, эти товары направляются именно в Европу. Все это превращает страну в неотъемлемую часть глобальной логистической цепочки, которую Европа не может игнорировать.

Также важно подчеркнуть, что участие Президента Ильхама Алиева в саммите в Албании сопровождалось рядом двусторонних встреч на высоком уровне. Президент Азербайджана провел продуктивные переговоры с лидерами стран Европы. Как было видно на видеокадрах, снятых в кулуарах саммита, именно лидеры других стран подходили к главе Азербайджанского государства и пытались заговорить. Это также является показателем огромного уважения к Азербайджану и лично к Президенту Ильхаму Алиеву среди европейских лидеров. Эти встречи еще раз подчеркнули, насколько велик спрос на партнерство с Азербайджаном.

Особенно теплой и символичной стала встреча с премьер-министром Албании Эди Рамой. Между двумя лидерами установились тесные рабочие и личные отношения, что способствует стремительному развитию связей между двумя странами. Азербайджан и Албания сегодня успешно сотрудничают в энергетике, транспорте, гуманитарной сфере. Албания активно участвует в проектах, связанных с поставками азербайджанского газа, и рассматривает возможности увеличения объемов импорта. Кроме того, есть перспективы для взаимодействия в строительстве энергетической инфраструктуры, включая электросети и терминалы. Баку, в свою очередь, заинтересован в расширении политического и экономического присутствия на Балканах, рассматривая Албанию как надежного партнера в этом процессе. Как сказал еще 19 апреля в ходе презентации проекта "Нур" в Корче Эди Рама, "поддержка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в реализации этой инициативы беспрецедентна. Он является большим другом Албании и албанского народа". Все это свидетельствует об исключительной роли Президента Ильхама Алиева в развитии азербайджано-албанских отношений. Его слова подчеркивают высокий уровень доверия и уважения, а также личную симпатию, которые Президент Ильхам Алиев заслужил в Албании.

В то же время, проведение саммита в Албании придает дополнительное значение визиту Президента Ильхама Алиева. Так, страна стремительно укрепляет свои позиции в регионе и активно развивается. И на этом фоне участие азербайджанского лидера выглядит как естественное продолжение успешной стратегии по укреплению сотрудничества с Балканами. Регион видит в Азербайджане стабильного и предсказуемого партнера, который может предложить конкретные решения и ресурсы в обмен на стратегическое взаимодействие.

Следует также отметить и символическую сторону визита. Присутствие Ильхама Алиева среди лидеров крупнейших европейских государств - это, в частности, признание вклада Азербайджана в европейскую безопасность и стабильность. Это можно также назвать демонстрацией того, что Баку - не периферийный игрок, а один из центров силы, с которым считаются и которому доверяют. Ибо Европа не просто приглашает Азербайджан за стол переговоров - она считает его голос важным и авторитетным.

В целом, визит Президента Ильхама Алиева в Албанию и его участие в VI Саммите Европейского политического сообщества стали ярким подтверждением зрелости и стратегической дальновидности азербайджанской внешней политики. Это участие еще раз показало, что Азербайджан сегодня не просто наблюдатель, а полноценный и востребованный участник европейских процессов, который вносит реальный вклад в решение ключевых задач - от энергетической безопасности до политических решений.

Приверженность Баку конструктивному диалогу, равноправному партнерству и взаимовыгодному сотрудничеству делает его важным связующим звеном между Европой и более широким евразийским пространством. Азербайджан уверенно занимает свое заслуженное место в системе международных отношений, и его голос все чаще звучит с самых вершин. В этом огромна и заслуга лично Президента Ильхама Алиева, под чьим руководством страна не только укрепила свои политические и экономические позиции, но и превратилась в незаменимого, стратегически важного партнера, с которым Европа связывает свое будущее.