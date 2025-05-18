19 мая в США начнется судебное разбирательство по делу олимпийского чемпиона Кайла Снайдера, который обвиняется в попытке воспользоваться услугами проституции. Американский борец, завоевавший золото на Олимпиаде-2016 в финале против азербайджанца Хетага Газюмова, был задержан в штате Огайо в ходе полицейской операции под прикрытием.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, полиция разместила фиктивные объявления, на которые откликнулся и Снайдер. Он договорился о встрече и прибыл по указанному адресу, не подозревая, что переписывался с правоохранителями.

Спортсмену грозит штраф до 500 долларов или тюремное заключение сроком до двух месяцев. Однако последствия могут быть куда серьезнее: скандал способен поставить под угрозу его дальнейшую карьеру, включая спонсорские контракты и членство в сборной США. Снайдер также рискует своей репутацией как образец для подражания среди молодежи - у него есть жена и двое детей.

Напомним, Кайл Снайдер стал олимпийским чемпионом в 2016 году, победив в финале борца из Азербайджана Хетага Газюмова со счетом 2:1. Сейчас Газюмов возглавляет национальную сборную Азербайджана по вольной борьбе.

Кроме того, в 2017 году Снайдер одолел в полуфинале чемпионата мира еще одного азербайджанского спортсмена - Асланбека Алборова (9:2).