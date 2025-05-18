В Ватикане началась церемония инаугурации нового папы римского Льва XIV.

Как передает Day.Az, на мероприятие прибыли делегации от 156 стран и международных организаций, в том числе главы около 30 государств.

От Азербайджана в церемонии принимает участие делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.