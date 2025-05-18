https://news.day.az/politics/1753635.html В Ватикане началась церемония инаугурации нового папы римского Льва XIV - ВИДЕО В Ватикане началась церемония инаугурации нового папы римского Льва XIV. Как передает Day.Az, на мероприятие прибыли делегации от 156 стран и международных организаций, в том числе главы около 30 государств. От Азербайджана в церемонии принимает участие делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.
В Ватикане началась церемония инаугурации нового папы римского Льва XIV - ВИДЕО
В Ватикане началась церемония инаугурации нового папы римского Льва XIV.
Как передает Day.Az, на мероприятие прибыли делегации от 156 стран и международных организаций, в том числе главы около 30 государств.
От Азербайджана в церемонии принимает участие делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.
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