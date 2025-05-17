Трамп пристыдил Макрона

Президент США Дональд Трамп упрекнул Эммануэля Макрона в беспочвенном выпендреже.

Как передает Day.Az, такое заявление он сделал, выступая перед американскими военными на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, куда прибыл в рамках своего турне по Ближнему Востоку.

"Мы выиграли войну. Все праздновали, кроме нас. США любит Францию, но стоит отметить, что мы сделали гораздо больше, чтобы одержать победу", - заявил Трамп.

По его словам, он обсудил этот вопрос с Эммануэлем Макроном.

"Он сказал мне: "О, Дональд, мы празднуем нашу победу над немцами"", - рассказал Трамп, пародируя речь французского лидера.

"Это замечательно, - добавил Трамп. - Но мы не выставляем напоказ то, что делаем", - подчеркнув тем самым, что США предпочитают скромность в своих достижениях, в отличие от Макроновской Франции.

Ранее мы сообщали, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сломал Макрона.