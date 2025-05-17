https://news.day.az/society/1753582.html В Каспийском море произошло землетрясение 17 мая в Каспийском море зафиксировано землетрясение. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы. Отмечается, что подземные толчки магнитудой 3,4 были зафиксированы в 21:18 по местному времени. Очаг землетрясения располагался на глубине 70 км.
В Каспийском море произошло землетрясение
17 мая в Каспийском море зафиксировано землетрясение.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы. Отмечается, что подземные толчки магнитудой 3,4 были зафиксированы в 21:18 по местному времени.
Очаг землетрясения располагался на глубине 70 км.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре