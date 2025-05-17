В Каспийском море произошло землетрясение

17 мая в Каспийском море зафиксировано землетрясение.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы. Отмечается, что подземные толчки магнитудой 3,4 были зафиксированы в 21:18 по местному времени.

Очаг землетрясения располагался на глубине 70 км.