https://news.day.az/society/1753582.html

В Каспийском море произошло землетрясение

17 мая в Каспийском море зафиксировано землетрясение. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы. Отмечается, что подземные толчки магнитудой 3,4 были зафиксированы в 21:18 по местному времени. Очаг землетрясения располагался на глубине 70 км.