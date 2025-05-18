https://news.day.az/society/1753599.html В Азербайджане пройдет мониторинг для учащихся 6-х классов Сегодня во всех государственных общеобразовательных учреждениях Азербайджана пройдет мониторинг учеников 6-х классов. Как передает Day.Az, участие в мониторинге является обязательным. Освобождение допускается только по уважительным причинам. Мониторинг проводится по предметам "язык обучения" и "математика".
В Азербайджане пройдет мониторинг для учащихся 6-х классов
Сегодня во всех государственных общеобразовательных учреждениях Азербайджана пройдет мониторинг учеников 6-х классов.
Как передает Day.Az, участие в мониторинге является обязательным.
Освобождение допускается только по уважительным причинам.
Мониторинг проводится по предметам "язык обучения" и "математика". Его результаты не повлияют на итоговые оценки учащихся и переход в следующий класс.
Отмечается, что с этого года начато проведение части мониторинга в компьютерном формате.
В компьютерном мониторинге примут участие 10 000 учащихся из ряда школ, подведомственных Управлению образования города Баку и Региональному управлению образования Абшерон-Хызы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре