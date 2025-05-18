Ученые выяснили, как долго Земля будет оставаться пригодной для жизни

Сложные формы жизни смогут существовать на Земле еще как минимум миллиард лет, прежде чем климатические условия станут слишком суровыми для их выживания. К такому выводу пришли ученые из Университета Чикаго. Результаты исследования опубликованы в журнале Planetary Science Journal (PSJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно исследованию, светимость Солнца увеличивается примерно на 10% с каждым миллиардом лет. Это приводит к тому, что Земля получает все больше энергии, и, как следствие, температура на поверхности планеты неуклонно растет. В перспективе это может сделать планету непригодной для жизни.

Ключевым элементом в поддержании жизнеспособности планеты является углеродный цикл. Ученые отмечают, что этот процесс будет нарушен примерно через 1,6 миллиарда лет под влиянием усиливающейся солнечной активности. Одним из последствий станет ускорение выветривания силикатных пород - процесса, в ходе которого углекислый газ извлекается из атмосферы и связывается в породах.

Этот механизм, регулирующий уровень CO2 (углекислого газа) в атмосфере, играет решающую роль в поддержании жизни растений. Растения используют углекислый газ для фотосинтеза, производя кислород и служа основой пищевой цепи. Однако по мере усиления выветривания концентрация CO2 начнет стремительно снижаться. Это приведет к уничтожению растительности, а за ней - и животных, зависящих от нее.

Таким образом, ученые считают, что хотя Земля останется пригодной для жизни еще долго, ее "биологические часы" уже начали отсчет.