Обнародовано количество электроэнергии, произведенной на МГЭС "Зангилан" и "Шаифлы"

18 мая 2024 года в Зангиланском районе были введены в эксплуатацию малые гидроэлектростанции "Зангилан" и "Шаифлы", построенные на реке Охчучай.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве энергетики Азербайджана.

МГЭС "Зангилан" состоит из 2 гидроагрегатов суммарной мощностью 10,5 МВт (по 5,25 МВт каждый), МГЭС "Шаифлы" - из 2 гидроагрегатов суммарной мощностью 10,5 МВт (по 5,25 МВт каждый).

С начала работы до мая этого года на МГЭС "Зангилан" произведено 25,1 млн. кВт/ч, а на МГЭС "Шаифлы" - 29,8 млн. кВт /ч электроэнергии.