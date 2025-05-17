https://news.day.az/world/1753577.html Ташкент накрыл пыльный шторм - ВИДЕО В Ташкенте наблюдается усиление ветра, передает Day.Az со ссылкой на UPL. В столице начиная с 18:00 по бакинскому времени наблюдается усиление скорости ветра. Город накрыло пылевым облаком. Во многих районах также наблюдается пыльная буря. В результате, в некоторых районах упали деревья и сломались окна домов жителей.
Ташкент накрыл пыльный шторм - ВИДЕО
В Ташкенте наблюдается усиление ветра, передает Day.Az со ссылкой на UPL.
В столице начиная с 18:00 по бакинскому времени наблюдается усиление скорости ветра. Город накрыло пылевым облаком.
Во многих районах также наблюдается пыльная буря. В результате, в некоторых районах упали деревья и сломались окна домов жителей.
Ответственные ведомства просят закрыть окна и не оставлять автомобили под деревьями.
Ранее мы сообщали, что Сицилию атаковал сильный шторм.
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