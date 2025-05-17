Ташкент накрыл пыльный шторм

В Ташкенте наблюдается усиление ветра, передает Day.Az со ссылкой на​ UPL.

В столице начиная с 18:00 по бакинскому времени наблюдается усиление скорости ветра. Город накрыло пылевым облаком.

Во многих районах также наблюдается пыльная буря. В результате, в некоторых районах упали деревья и сломались окна домов жителей.

Ответственные ведомства просят закрыть окна и не оставлять автомобили под деревьями.

Ранее мы сообщали, что Сицилию атаковал сильный шторм.