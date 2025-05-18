Болид Red Bull на бешеной скорости влетел в барьер

Японский пилот Red Bull Юки Цунода попал в серьезную аварию во время квалификации седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Эмилии-Романьи, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Инцидент произошел в первом сегменте. В одном из поворотов Цунода потерял управление, его болид развернуло и задней частью на большой скорости выбросило в стену. После удара болид перевернулся в воздухе и рухнул на гравий.

Тем не менее Цунода не пострадал и самостоятельно покинул кокпит. Квалификация была остановлена и возобновилась после уборки деталей болида после этой аварии.

Цунода перешел в Red Bull, где выступает действующий чемпион "Формулы-1" Макс Ферстаппен, по ходу нынешнего сезона из Racing Bulls, заменив Лиама Лоусона уже начиная с третьего этапа.

Ранее мы сообщали, что "Формула-1" дисквалифицировала семикратного чемпиона мира.