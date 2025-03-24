"Формула-1" дисквалифицировала семикратного чемпиона мира

После окончания основной гонки второго этапа "Формулы-1" в сезоне-2025 - Гран-при Китая - стюарды дисквалифицировали сразу трёх пилотов - 7-кратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера из "Феррари", а также француза Пьера Гасли из "Альпин".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, причиной дисквалификации стала стертая планка днища болидов.

После этого решения стюардов все трое замкнули турнирную таблицу Гран-при Китая.

Итоговая турнирная таблица второй гоночного уик-энда вылядит следующим бразом:

Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:

1. Оскар Пиастри ("Макларен") - 56 кругов.

2. Ландо Норрис ("Макларен") +9.748.

3. Джордж Расселл ("Мерседес") +11.097.

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +16.656.

5. Эстебан Окон ("Хаас") +49.969.

6. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +53.748.

7. Александер Албон ("Уильямс") +56.321.

8. Оливер Берман ("Хаас") +1:01.303.

9. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1:10.204.

10. Карлос Сайнс ("Уильямс") +1:16.387.

11. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +1:18.875.

12. Джек Дуэн ("Альпин") +1:28.401.

13. Лиам Лоусон ("Ред Булл") +1:21.147

14. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +1 круг.

15. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +1 круг.

16. Юки Цунода ("Рейсинг Буллз") +1 круг.

17. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") - сошёл.

18. Шарль Леклер ("Феррари") - дисквалифицирован.

19. Льюис Хэмилтон ("Феррари") - дисквалифицирован.

20. Пьер Гасли ("Альпин") - дисквалифицирован.