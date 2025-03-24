"Формула-1" дисквалифицировала семикратного чемпиона мира
После окончания основной гонки второго этапа "Формулы-1" в сезоне-2025 - Гран-при Китая - стюарды дисквалифицировали сразу трёх пилотов - 7-кратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера из "Феррари", а также француза Пьера Гасли из "Альпин".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, причиной дисквалификации стала стертая планка днища болидов.
После этого решения стюардов все трое замкнули турнирную таблицу Гран-при Китая.
Итоговая турнирная таблица второй гоночного уик-энда вылядит следующим бразом:
Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:
1. Оскар Пиастри ("Макларен") - 56 кругов.
2. Ландо Норрис ("Макларен") +9.748.
3. Джордж Расселл ("Мерседес") +11.097.
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +16.656.
5. Эстебан Окон ("Хаас") +49.969.
6. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +53.748.
7. Александер Албон ("Уильямс") +56.321.
8. Оливер Берман ("Хаас") +1:01.303.
9. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1:10.204.
10. Карлос Сайнс ("Уильямс") +1:16.387.
11. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +1:18.875.
12. Джек Дуэн ("Альпин") +1:28.401.
13. Лиам Лоусон ("Ред Булл") +1:21.147
14. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +1 круг.
15. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +1 круг.
16. Юки Цунода ("Рейсинг Буллз") +1 круг.
17. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") - сошёл.
18. Шарль Леклер ("Феррари") - дисквалифицирован.
19. Льюис Хэмилтон ("Феррари") - дисквалифицирован.
20. Пьер Гасли ("Альпин") - дисквалифицирован.
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