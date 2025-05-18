Макрон захотел поумничать, но оказался унижен

Президент Франции Эммануэль Макрон был унижен на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в столице Албании.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети X написал французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Макрон захотел поумничать с Эрдоганом, он оказался унижен!" - отметил он.

Напомним, что на встрече Европейского политического сообщества в Тиране Макрон решил выпендриваться: подошёл к сидящему президенту Турции и положил руку на его руку, попытавшись установить некое "психологическое доминирование". Но все пошло не по плану. Эрдоган убрал свою руку, но удерживал палец Макрона какое-то время, улыбаясь и не вставая с места. Без единого лишнего движения. Без попыток "играть в ответ". Просто показал, кто тут действительно контролирует ситуацию.