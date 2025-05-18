В Палестине состоятся всеобщие выборы

Всеобщие президентские и парламентские выборы пройдут на палестинских территориях, включая сектор Газа, в течение года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в декларации лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ), опубликованной по итогам прошедшего в Багдаде 34-го саммита организации.

"Народ может выбрать своих законных представителей только посредством демократических выборов. Поэтому всеобщие президентские и парламентские выборы пройдут в течение года на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. Просим создать для этого необходимые условия", - говорится в документе, распространенном иракским агентством INA.

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