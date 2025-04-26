Хуситы заявили об атаке на военный объект Израиля

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удары по авиабазе ВВС "Неватим" на юге Израиля гиперзвуковой ракетой "Палестина-2".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении вооруженных сил хуситов, передает телеканал Al Masirah.

"Мы провели военную операцию против авиабазы ​​"Неватим" в регионе Негев на юге оккупированной Палестины. Операция в районе Негев проводилась с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - говорится в сообщении.