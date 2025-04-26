https://news.day.az/world/1747989.html Хуситы заявили об атаке на военный объект Израиля Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удары по авиабазе ВВС "Неватим" на юге Израиля гиперзвуковой ракетой "Палестина-2". Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении вооруженных сил хуситов, передает телеканал Al Masirah.
Хуситы заявили об атаке на военный объект Израиля
Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удары по авиабазе ВВС "Неватим" на юге Израиля гиперзвуковой ракетой "Палестина-2".
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении вооруженных сил хуситов, передает телеканал Al Masirah.
"Мы провели военную операцию против авиабазы "Неватим" в регионе Негев на юге оккупированной Палестины. Операция в районе Негев проводилась с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - говорится в сообщении.
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