Финал "Евровидения-2025"

Во швейцарском городе Базель стартовал финал международного песенного конкурса "Евровидение-2025".

Как сообщает Day.Az, первый и второй полуфиналы состоялись 13 и 15 мая соответственно.

В решающем этапе примут участие 26 исполнителей: 20 артистов, прошедших отбор по итогам полуфиналов, а также представители так называемой "Большой пятёрки" - Великобритании, Италии, Испании, Германии и Франции - и принимающей страны, Швейцарии.

Имя победителя определится по итогам комбинированного голосования зрителей и профессионального жюри.