https://news.day.az/showbiz/1753583.html Финал "Евровидения-2025" - ВИДЕО Во швейцарском городе Базель начался финал международного песенного конкурса "Евровидение-2025". Как сообщает Day.Az, именно Швейцария в этом году принимает у себя престижное музыкальное событие. Первый этап соревнования состоялся 13 мая, второй этап - 15 мая.
Финал "Евровидения-2025" - ВИДЕО
Во швейцарском городе Базель стартовал финал международного песенного конкурса "Евровидение-2025".
Как сообщает Day.Az, первый и второй полуфиналы состоялись 13 и 15 мая соответственно.
В решающем этапе примут участие 26 исполнителей: 20 артистов, прошедших отбор по итогам полуфиналов, а также представители так называемой "Большой пятёрки" - Великобритании, Италии, Испании, Германии и Франции - и принимающей страны, Швейцарии.
Имя победителя определится по итогам комбинированного голосования зрителей и профессионального жюри.
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