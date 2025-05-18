В Польше избирают президента

Президентские выборы пройдут в воскресенье в Польше, в них смогут принять участие около 29 млн граждан страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В бюллетень внесены имена 12 кандидатов, при этом нынешний президент страны Анджей Дуда участия в выборах не примет: по польской конституции глава государства не имеет права избираться более двух сроков подряд.

Наблюдатели и эксперты отмечают, что выбрать президента в первом туре скорее всего не удастся, а во второй тур могут выйти градоначальник Варшавы Рафал Тшасковский, которому могут противостоять представитель оппозиционной партии "Право и справедливость", глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, председатель сейма (нижней палаты парламента) Шимон Холовня или депутат сейма от Конфедерации свободы и независимости (коалиции ультраправых политических партий) Славомир Менцен.

Согласно результатам опросов общественного мнения, проведенным компанией IBRiS по заказу Польского радио, лидером первого тура станет Тшасковский. Его наиболее вероятным конкурентом называют Навроцкого.

Первый тур выборов пройдёт 18 мая, второй, если ни один из кандидатов не пройдёт порог в 50% голосов, состоится 1 июня.