https://news.day.az/sport/1753586.html В Нахчыване прошел марш в честь выхода "Араза" в Лигу конференций - ВИДЕО В Нахчыване состоялся праздничный марш, посвященный завоеванию клубом "Араз-Нахчыван" бронзовых медалей Мисли Премьер-лиги и выходу в Лигу конференций УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. Участие в нем приняли десятки болельщиков, поддержавших команду, добившуюся исторического успеха.
В Нахчыване прошел марш в честь выхода "Араза" в Лигу конференций - ВИДЕО
В Нахчыване состоялся праздничный марш, посвященный завоеванию клубом "Араз-Нахчыван" бронзовых медалей Мисли Премьер-лиги и выходу в Лигу конференций УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
Участие в нем приняли десятки болельщиков, поддержавших команду, добившуюся исторического успеха.
Напомним, в 35-м туре Мисли Премьер-лиги "Араз-Нахчыван" на выезде одолел "Шамахы" со счетом 1:0 и тем самым обеспечил себе третье место в чемпионате и путевку в еврокубки.
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