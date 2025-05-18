В Нахчыване прошел марш в честь выхода "Араза" в Лигу конференций

В Нахчыване состоялся праздничный марш, посвященный завоеванию клубом "Араз-Нахчыван" бронзовых медалей Мисли Премьер-лиги и выходу в Лигу конференций УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Участие в нем приняли десятки болельщиков, поддержавших команду, добившуюся исторического успеха.

Напомним, в 35-м туре Мисли Премьер-лиги "Араз-Нахчыван" на выезде одолел "Шамахы" со счетом 1:0 и тем самым обеспечил себе третье место в чемпионате и путевку в еврокубки.