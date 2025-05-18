Индонезийский вулкан выбросил километровый столб пепла

В Индонезии вновь активизировался вулкан Марапи, расположенный на острове Суматра. Это уже второе его извержение с начала месяца.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Извержение сопровождается мощным выбросом пепла и дыма, который поднимается в небо на высоту до нескольких километров. На видеозаписях видно, как густые облака вулканического пепла окутывают окрестности, а поток лавы и пепельный дождь пугают местных жителей.

Ранее мы сообщали, что на Гавайях продолжает извергаться вулкан Килауэа.