https://news.day.az/world/1753590.html Индонезийский вулкан выбросил километровый столб пепла - ВИДЕО В Индонезии вновь активизировался вулкан Марапи, расположенный на острове Суматра. Это уже второе его извержение с начала месяца. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Извержение сопровождается мощным выбросом пепла и дыма, который поднимается в небо на высоту до нескольких километров.
Индонезийский вулкан выбросил километровый столб пепла - ВИДЕО
В Индонезии вновь активизировался вулкан Марапи, расположенный на острове Суматра. Это уже второе его извержение с начала месяца.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Извержение сопровождается мощным выбросом пепла и дыма, который поднимается в небо на высоту до нескольких километров. На видеозаписях видно, как густые облака вулканического пепла окутывают окрестности, а поток лавы и пепельный дождь пугают местных жителей.
Ранее мы сообщали, что на Гавайях продолжает извергаться вулкан Килауэа.
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