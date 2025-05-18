https://news.day.az/sport/1753622.html Легионер "Шамахы" переходит в "Зиря" Футболист "Шамахы" Брахим Конате определился с клубом, в котором начнет следующий сезон. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, французский полузащитник достиг соглашения с "Зиря". Эту информацию подтвердил главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов после матча против "Араз-Нахчывана".
Легионер "Шамахы" переходит в "Зиря"
Футболист "Шамахы" Брахим Конате определился с клубом, в котором начнет следующий сезон.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, французский полузащитник достиг соглашения с "Зиря".
Эту информацию подтвердил главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов после матча против "Араз-Нахчывана". Он заявил, что опытный хавбек переходит в "Зиря", а также сообщил о расставании с сербским защитником Василем Бакичем.
Отметим, что Конате в этом сезоне провел 30 матчей, забил девять голов и сделал три результативные передачи. Бакич же принял участие в 25 встречах и отличился один раз.
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