Легионер "Шамахы" переходит в "Зиря"

Футболист "Шамахы" Брахим Конате определился с клубом, в котором начнет следующий сезон.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, французский полузащитник достиг соглашения с "Зиря".

Эту информацию подтвердил главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов после матча против "Араз-Нахчывана". Он заявил, что опытный хавбек переходит в "Зиря", а также сообщил о расставании с сербским защитником Василем Бакичем.

Отметим, что Конате в этом сезоне провел 30 матчей, забил девять голов и сделал три результативные передачи. Бакич же принял участие в 25 встречах и отличился один раз.