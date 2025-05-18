В Таджикистане пройдут Дни культуры Азербайджана

Между Азербайджаном и Таджикистаном формируется новый культурный мост. С 19 по 22 мая при организации Министерства культуры Азербайджанской Республики в Таджикистане будут проведены Дни культуры Азербайджана. Эти мероприятия внесут новый вклад в дальнейшее сближение наших стран - стратегических партнеров, а также развитие культурного обмена.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Между Азербайджаном и Таджикистаном существуют глубокие исторические связи. Искренние дружеские отношения и взаимные визиты глав государств играют исключительную роль во всестороннем развитии связей между двумя странами. Президент Ильхам Алиев и Президент Эмомали Рахмон подписали 23 мая 2024 года в Баку "Декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан".

Культурное сотрудничество между нашими странами также успешно развивается. В 2007 году в Азербайджане впервые прошли Дни культуры Таджикистана, а спустя год в дружественном государстве были организованы Дни культуры нашей страны. В последующий период культурные связи продолжали укрепляться через участие в книжных выставках, взаимные визиты творческих коллективов, наконец, благодаря проведенным в мае 2024 года в городах Баку и Гянджа Дням культуры Таджикистана, что стало показателем прогресса в культурных связях между двумя странами.