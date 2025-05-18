https://news.day.az/world/1753647.html Красочная мозаика «цветочных картин» на Сицилии - ВИДЕО Основная улица города Ното на Сицилии превратилась в мозаику из более чем 400 000 живых цветов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Во время ежегодного фестиваля Инфьората на главной улице города создается красочная мозаика "цветочных картин".
Красочная мозаика «цветочных картин» на Сицилии - ВИДЕО
Основная улица города Ното на Сицилии превратилась в мозаику из более чем 400 000 живых цветов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Во время ежегодного фестиваля Инфьората на главной улице города создается красочная мозаика "цветочных картин".
Серия картин длиной 122 метра и шириной 7 метров собрана вручную из почти полумиллиона свежих цветов. Фестиваль в этом году проходит под девизом "Искусство творит мир. Инфьората, которая объединяет. Надежда без границ".
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