Красочная мозаика «цветочных картин» на Сицилии

Основная улица города Ното на Сицилии превратилась в мозаику из более чем 400 000 живых цветов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Во время ежегодного фестиваля Инфьората на главной улице города создается красочная мозаика "цветочных картин".

Серия картин длиной 122 метра и шириной 7 метров собрана вручную из почти полумиллиона свежих цветов. Фестиваль в этом году проходит под девизом "Искусство творит мир. Инфьората, которая объединяет. Надежда без границ".