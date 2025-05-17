Авторитет Азербайджана - авторитет Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

На шестом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), прошедшем в Тиране, мы увидели практическое воплощение, доказательство успешности стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Но, прежде чем перейти к оценке итогов саммита ЕПС, упомяну о двух составляющих существенного роста влияния нашей страны на мировой геополитической арене.

Израиль проводит прямые и косвенные переговоры с сирийскими официальными лицами, сообщает израильский 12-й канал. Утверждается, что состоялось два раунда переговоров. Один из них прошел в Азербайджане, где Израиль был представлен начальником оперативного управления ЦАХАЛ генерал-майором Одедом Басюком. На встрече также присутствовали представители сирийского правительства и Турции.

Данный факт указывает на то, что именно Баку стал той самой площадкой, где обсуждаются пути решения одной из самых глобальных и важных проблем, стоящих перед Ближним Востоком и, шире, перед всем мировым сообществом. Данный факт, вне всякого сомнения, делает Азербайджан все более уважаемым игроком на мировой геополитической арене в глазах США, Европы, Китая.

И тут стоит добавить, что 23 апреля между Азербайджаном и Китаем было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее углубление сотрудничества в различных секторах, с акцентом на транспортно-логистическую инфраструктуру. Кроме того, главы двух государств заключили дополнительное соглашение в сфере международных мультимодальных перевозок, направленное на развитие эффективных торговых маршрутов между Китаем и Европой через территорию Азербайджана.

Безусловно, выведение азербайджано-китайских отношений на уровень стратегического партнёрства в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Пекин имеет ряд важных геополитических и экономических последствий, которые усиливают значимость Азербайджана в глазах Европейского политического сообщества (ЕПС) и всей Европы. Растет роль нашей страны, как важного транзитного узла на Срединном коридоре инициативы "Один пояс, один путь".

Европа заинтересована в стабильных и альтернативных маршрутах поставок товаров из Азии, минуя Россию, особенно после начала войны в Украине. Таким образом, Азербайджан становится стратегическим партнёром и для ЕС, особенно в сфере логистики и инфраструктуры. Не случайно же, что одним из центральных событий саммита ЕПС стало участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в круглом столе на тему "Энергетика и связь".

Глава нашего государства подчеркнул стратегическую цель Азербайджана - удвоить поставки газа в Европу к 2027 году. Уже к 2024 году объем экспорта газа в Европу достиг 13 млрд кубометров, что составляет более половины от общего экспорта страны. Азербайджан поставляет газ в пять стран ЕС (Болгарию, Грецию, Италию, Венгрию и Румынию), а также в Грузию, Сербию и Турцию. Недавно было достигнуто соглашение о поставках газа в Словению, что расширяет географию азербайджанского энергетического присутствия в Европе.

Это - важный аргумент в пользу важности укрепления отношений между Азербайджаном и ЕС. И логично, что непосредственно перед саммитом ЕПС глава нашего государства встретился с президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, В целом, в рамках саммита Президент Ильхам Алиев провел встречи с лидерами 12 стран и организаций. Среди них - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, с которым обсуждалось расширение двустороннего сотрудничества, и президент Швейцарии Виола Амхерд, с которой были рассмотрены вопросы участия швейцарских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Особое внимание вызвал подход президента Франции Эммануэля Макрона к главе нашего государства. Мы помним о том, сколь активно поддерживала и поддерживает макроновская Франция Армению, в период оккупации наших земель и после их освобождения. Соответственно, перед нами был пример того, что даже Макрон вынужден был признать очевидное - бесполезность попыток противодействовать растущему влиянию Азербайджана на мировой геополитической арене.

Да, в ходе саммита ЕПС, имела место и встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Что интересно, даже армянская пресса констатировала, что Никол Воваевич выглядел перед нашим Президентом кем-то вроде ученика, отчитывающегося перед учителем. Впрочем, оставим армянской общественности возможность и право давать оценки своему руководителю.

Мы же констатируем, что в Тиране активно обсуждалось и Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере передачи возобновляемой энергии из Центральной Азии через Каспий, а также проекты прокладки по дну Черного моря электрокабеля для экспорта возобновляемых энергоресурсов. В этом контексте отмечены широкие возможности для сотрудничества Азербайджана с Евросоюзом.

В целом же, встречи и выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите ЕПС в Тиране подтверждают эффективность его стратегии по укреплению международного влияния Азербайджана. Благодаря активной энергетической дипломатии и укреплению двусторонних связей, Азербайджан становится важным игроком в европейской политике и экономике. И данный факт не в силах отрицать даже страны, которые сложно заподозрить в симпатиях к нашему государству.