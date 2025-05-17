Сильное землетрясение в Мьянме

В Мьянме зафиксировано землетрясение магнитудой 5.2 балла.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зарегистрированы в районе, расположенном примерно в 85 километрах к юго-востоку от города Мандалай, население которого составляет около 1,2 миллиона человек.

Глубина очага землетрясения составила 35 километров.

На данный момент сведений о жертвах или разрушениях не поступало.

Ранее мы сообщали, что сильное землетрясение, произошедшее в Бангкоке и Мьянме привело к страшным последствиям.