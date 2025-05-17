https://news.day.az/world/1753575.html Сильное землетрясение в Мьянме Землетрясение магнитудой 5.2 зарегистрировано на территории Мьянмы. Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр располагался в 85 км к юго-востоку от города Мандалай, где проживают 1.2 млн человек. Очаг залегал на глубине 35 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Сильное землетрясение в Мьянме
В Мьянме зафиксировано землетрясение магнитудой 5.2 балла.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки были зарегистрированы в районе, расположенном примерно в 85 километрах к юго-востоку от города Мандалай, население которого составляет около 1,2 миллиона человек.
Глубина очага землетрясения составила 35 километров.
На данный момент сведений о жертвах или разрушениях не поступало.
Ранее мы сообщали, что сильное землетрясение, произошедшее в Бангкоке и Мьянме привело к страшным последствиям.
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