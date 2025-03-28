Сильное землетрясение в Бангкоке и Мьянме

Сильное землетрясение, произошедшее в Бангкоке и Мьянме привело к страшным последствиям.

Как передает Day.Az, кадры с места событий показывают, как вода из бассейнов в высотках выливается наружу, здания дрожат и качаются.

Кроме того, рухнул небоскреб. По сообщениям, под завалами остались люди.

Напомним, что в городе объявлена эвакуация из высотных домов. Мощность толчков в эпицентре (он находился в соседней Мьянме) достигала 7,7 баллов.