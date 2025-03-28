https://news.day.az/world/1740203.html Сильное землетрясение в Бангкоке и Мьянме - ВИДЕО РАЗРУШЕНИЙ Сильное землетрясение, произошедшее в Бангкоке и Мьянме привело к страшным последствиям. Как передает Day.Az, кадры с места событий показывают, как вода из бассейнов в высотках выливается наружу, здания дрожат и качаются. Напомним, что в городе объявлена эвакуация из высотных домов.
Сильное землетрясение в Бангкоке и Мьянме - ВИДЕО РАЗРУШЕНИЙ
Сильное землетрясение, произошедшее в Бангкоке и Мьянме привело к страшным последствиям.
Как передает Day.Az, кадры с места событий показывают, как вода из бассейнов в высотках выливается наружу, здания дрожат и качаются.
Кроме того, рухнул небоскреб. По сообщениям, под завалами остались люди.
Напомним, что в городе объявлена эвакуация из высотных домов. Мощность толчков в эпицентре (он находился в соседней Мьянме) достигала 7,7 баллов.
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