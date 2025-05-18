Совместные учения Азербайджана и Ирана на освобожденных от оккупации территориях

Для участия в проходящих в Азербайджане совместных учениях "Араз-2025" в нашу страну прибыли руководитель привлечённого к учениям состава Исламской Республики Иран и другие участники.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана.

Состоялась встреча между руководителями учений и другими высокопоставленными представителями обеих стран.

На встрече был представлен брифинг о целях учений, их сценарии и месте проведения, процессе подготовки, правилах безопасности, а также о задачах, которые предстоит выполнить на различных этапах.

Отметим, что совместные учения "Араз-2025" будут проходить на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана до 21 мая.