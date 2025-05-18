Британия и ФРГ намерены создать высокоточное оружие

Великобритания и Германия захотели совместно создать высокоточное оружие, сообщает Reuters со ссылкой на правительство Британии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Великобритания и Германия совместно разработают новое оружие "глубокого точного удара" с дальностью более 2000 километров (1242 мили)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект основывается на обязательстве двух стран, принятом в 2024 году. Тогда Лондон и Берлин подписали двусторонний оборонный пакт и подчеркнули необходимость наличия у Европы возможности защитить себя от любой эскалации войны в Украине.

Заявление британского правительства не содержит деталей о сроках реализации проекта или его бюджете.