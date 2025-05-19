Умер автор балета «Легенда о любви» Юрий Григорович

Российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни.

Как передает Day.Az, он был одной из центральных фигур в истории советского и российского балета, более 30 лет возглавлял балетную труппу Большого театра и поставил целый ряд выдающихся спектаклей, вошедших в золотой фонд мировой сцены.

Одной из его ключевых работ стал балет "Легенда о любви" выдающегося азербайджанского композитора Арифа Меликова. Мировая премьера спектакля состоялась 23 марта 1961 года в Ленинградском театре оперы и балета - ныне Мариинский театр. В постановке принимали участие маэстро Ниязи и художник Симон Вирсаладзе.

Позднее, в 1965 году, "Легенда о любви" была поставлена в Большом театре в Москве. В 2014 году спектакль вернулся на историческую сцену театра в восстановленной оригинальной постановке Юрия Григоровича.

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