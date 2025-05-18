В Баку открылась книжная выставка «Народный поэт Расул Рза – 115»

Книжная выставка "Народный поэт Расул Рза - 115" открылась в Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде.

Как сообщили Day.Az в библиотеке, на выставке на азербайджанском и иностранных языках представлены обладающие высокой художественной ценностью произведения поэта, книги, переводчиком, составителем и редактором которых он был, издания, посвященные его жизни и творчеству, а также ноты музыкальных сочинений на его слова.

Расул Ибрагим оглу Рзаев (Расул Рза) родился 19 мая 1910 года в городе Гёйчай. В 1927-37 годах учился в Закавказском коммунистическом университете, Азербайджанском государственном научно-исследовательском институте, Московском народном институте и Всесоюзном государственном институте кинематографии.

Его первое стихотворение "Сегодня" было опубликовано в издаваемом в Тбилиси альманахе "Гыгылджим". Уже с этого периода внимание читателей стала привлекать его отвечающая духу современности поэзия. Вслед за этим на страницах газеты "Молодой рабочий" был опубликован ряд других стихов поэта.

В годы Второй мировой войны вышли в свет книги военного корреспондента Расула Рзы о героической борьбе народа, вере в победу, гуманизме "Родина", "Месть! Месть...", сборники его рассказов и очерков "Бессмертные герои", "Ярость и любовь", пьеса "Вафа".

Известны также его поэтические сборники "Стихи", "Свет, упавший в окно", "Раздумья", "Терпение", "Вчера, сегодня, завтра", "Лицом к ветру".

Поэма "Не было бы розы" - одно из самых ценных произведений в азербайджанской литературе на тему жертв репрессий. Тема поэмы взята из жизни и судьбы Микаила Мушфига.

Наряду с творчеством, Расул Рза занимался общественно-политической деятельностью, работал на различных государственных должностях. В 1939 году он был председателем Союза писателей Азербайджана, в 1945-1948 годах - министром кинематографии Азербайджана, в 1966-1975 годах - главным редактором Азербайджанской энциклопедии, в 1960-1981 годах - председателем Республиканского комитета солидарности со странами Азии и Африки. В 1964 году был избран членом правления Союза писателей СССР.

Поэт скончался в 1981 году.

С 2005 года в городе Гёйчай действует дом-музей Расула Рзы. В честь народного поэта названы одна из улиц Баку и сухогруз Азербайджанского Каспийского морского пароходства. Также учреждена литературная премия его имени.