Сильнейшее наводнение в Китае

Сильнейшее наводнение после проливных ливней обрушилось на провинцию Гуанси, Китай.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах с места событий - город Шичжай, провинция Гуанси. На видео видно, как мощный поток воды сносит припаркованные машины, заливает улицы и проезжие части.

Вода стремительно проникает в дома и магазины, местные жители пытаются спастись, поднимаясь на возвышенности и крыши зданий.

Ранее мы сообщали, в США зафиксировано крупнейшее наводнение с 1996 года.