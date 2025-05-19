https://news.day.az/world/1753837.html Сильнейшее наводнение в Китае - ВИДЕО Сильнейшее наводнение после проливных ливней обрушилось на провинцию Гуанси, Китай. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах с места событий - город Шичжай, провинция Гуанси. На видео видно, как мощный поток воды сносит припаркованные машины, заливает улицы и проезжие части.
Сильнейшее наводнение в Китае - ВИДЕО
Сильнейшее наводнение после проливных ливней обрушилось на провинцию Гуанси, Китай.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах с места событий - город Шичжай, провинция Гуанси. На видео видно, как мощный поток воды сносит припаркованные машины, заливает улицы и проезжие части.
Вода стремительно проникает в дома и магазины, местные жители пытаются спастись, поднимаясь на возвышенности и крыши зданий.
Ранее мы сообщали, в США зафиксировано крупнейшее наводнение с 1996 года.
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