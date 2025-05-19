Nissan закрывает свои заводы

Японский автопроизводитель Nissan планирует закрыть свои предприятия на родине и за рубежом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", информацией об этом поделился Reuters со ссылкой на инсайдеров.

Компания собирается прекратить производство на двух площадках в Японии. Первый - завод в Оппаме, который работает с 1961 года. Второй кандидат на закрытие - завод в Сенане, которым Nissan владеет лишь наполовину через компанию Nissan Shatai.

Оптимизация коснется и ряда зарубежных предприятий: закрыть планируется заводы в Южной Африке, Индии, Аргентине и Мексике. Таким образом, терпящий финансовое бедствие Nissan собирается снизить текущие расходы.

До этого Reuters заявлял, что Nissan ожидает убыток в размере 700-750 млрд йен по итогам 2024 финансового года, завершившегося в марте.

Автокомпания объясняет это обесценением активов и расходами на реструктуризацию. Ранее она прогнозировала годовой убыток в размере около 80 млрд йен.

Ранее сообщалось, что у Nissan появился первый подзаряжаемый гибрид.