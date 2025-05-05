У Nissan появился первый подзаряжаемый гибрид. Им стал пикап Frontier Pro, разработанный совместным предприятием Zhengzhou Nissan для рынка Китая. Новинка получила силовую установку на базе турбомотора 1.5, полный привод с электронной блокировкой заднего дифференциала, панорамную крышу и бортовой генератор для питания внешнего оборудования, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

На выставке Auto Shanghai 2025 состоялась мировая премьера пикапа Nissan Frontier Pro. До конца года его начнут продавать в Китае, причем для японской марки это будет первый плагин-гибрид в её истории и по совместительству первый электрифицированный грузовичок. За основу Frontier Pro взят Nissan Dongfeng Z9, которому слегка подправили внешность и заменили логотипы. Из особенностей стоит отметить "световую подпись", которая обыгрывает дизайн Nissan D21 образца 1980-х.

Пикап выполнен в современной стилистике Rugged Tech, имеет двухрядную кабину и пять посадочных мест. Стандартно Frontier Pro будет оснащен панорамной крышей, 10-дюймовой "приборкой" и основным экраном диагональю 14,6 дюйма. Как опции предложат передние сиденья с подогревов, вентиляцией и массажем. Покупатели, ведущие активный образ жизни - а именно им и адресован грузовичок - оценят наличие рейлингов, выдвижной крышки багажника и бортового генератора, способного выдавать 6 киловатт.

Силовая установка Frontier Pro состоит из "турбочетверки" 1.5 и интегрированного в трансмиссию электромотора, которые в сумме дают 408 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Привод полный, с опциональной электронной блокировкой заднего дифференциала. Запас хода на электротяге - 135 километров. Водитель имеет возможность выбирать между четырьмя режимами движения: Hybrid, Pure electric, Performance и Snow.

Пикап Frontier Pro - вторая модель Nissan после электрокара N7, которая станет частью линейки из девяти "машин новой энергии", запланированных к запуску в Китае до лета 2027 года. Появится ли грузовичок в других странах, пока неизвестно.