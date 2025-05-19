Азербайджан и Израиль укрепляют сотрудничество в сфере обороны - ФОТО
Руководящий состав министерства обороны Азербайджанской Республики находится с официальным визитом в Тель-Авиве.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны.
В рамках визита министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Эялем Замиром.
На встречах был особо отмечен высокий уровень отношений между Азербайджаном и Израилем, состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития двустороннего военного сотрудничества.
На состоявшейся в рамках официального визита встрече между заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - генеральным директором Агилем Гурбановым и генеральным директором министерства обороны Израиля Амиром Барамом были обсуждены меры по расширению двустороннего сотрудничества в военно-технической и военно-образовательной областях, а также планы на перспективу.
Руководящий состав министерства также посетил Главный оперативный центр Армии обороны Израиля и ознакомился с проводимой здесь работой.
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