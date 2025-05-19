Азербайджанский спортсмен взял золото, армянин покинул пьедестал

На чемпионате Европы по дисциплине Strict Curl, прошедшем в чешском городе Трутнов, азербайджанский спортсмен Заур Аббасов добился яркой победы, принеся стране очередную золотую медаль.

Как сообщает Day.Az, выступая в весовой категории до 100 кг по версии GPC, Заур Аббасов с результатом 92,5 кг победил своего соперника из Армении, а также установил новый рекорд Европы.

Особенно запомнился момент награждения, когда азербайджанец с государственным флагом поднялся на высшую ступень пьедестала. Его армянский соперник, не сумевший смириться с поражением, покинул церемонию.

Отметим, что сборная Азербайджана завершила чемпионат с впечатляющим результатом: 5 золотых, 2 серебряных медали, 3 кубка и 4 новых рекорда Европы.