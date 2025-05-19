Масштабная утечка газа в центре Праги

По данным издания, во время строительных работ был поврежден газопровод.

"Место происшествия и прилегающие улицы перекрыты. По словам очевидцев, ни машины, ни автобусы не проедут. Сотрудники газовой службы измеряют там концентрацию газа", - говорится в материале.

На место инцидента прибыли экстренные службы города, однако они не вмешались в ситуацию для устранения последствий. Специалисты оценивают оперативную обстановку. Сотрудники ждут технической поддержки, чтобы добраться напрямую к трубопроводу и остановить утечку.