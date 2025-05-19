https://news.day.az/world/1753978.html Масштабная утечка газа в центре Праги В Праге на улице Ке Карлову произошла масштабная утечка газа. Об этом сообщает местный портал Idnes.cz со ссылкой на представителей пожарных служб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По данным издания, во время строительных работ был поврежден газопровод. "Место происшествия и прилегающие улицы перекрыты.
Масштабная утечка газа в центре Праги
По данным издания, во время строительных работ был поврежден газопровод.
"Место происшествия и прилегающие улицы перекрыты. По словам очевидцев, ни машины, ни автобусы не проедут. Сотрудники газовой службы измеряют там концентрацию газа", - говорится в материале.
На место инцидента прибыли экстренные службы города, однако они не вмешались в ситуацию для устранения последствий. Специалисты оценивают оперативную обстановку. Сотрудники ждут технической поддержки, чтобы добраться напрямую к трубопроводу и остановить утечку.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре