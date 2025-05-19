Сборная Азербайджана вышла в полуфинал, не сыграв
Объявлены группы и расписание отборочного этапа чемпионата Европы по баскетболу 3х3, который пройдет в Косово.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, объявлено время проведения матчей мужской и женской сборных Азербайджана.
Нашим баскетболистам предстоит встретиться с Косово и Мальтой в группе B. В другую группу вошли Кипр, Ирландия и Албания. В полуфинал выйдут по две команды из каждой группы.
Мужчины
Группа B
7 июня
11:45. Азербайджан - Мальта
8 июня
13:35 Косово - Азербайджан
Наша женская сборная уже в полуфинале. Потому что команда будет соревноваться с Косово в группе B. Поскольку две команды выйдут в полуфинал, матч определит победителя группы. В группе А будут соревноваться Ирландия, Кипр и Мальта.
Женщины
Группа B
13:10 Азербайджан - Косово
Отметим, что победитель отборочного этапа в обоих соревнованиях получит право на участие в основном этапе Кубка Европы.
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