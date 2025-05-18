Галатасарай" стал чемпионом Турции

Футбольный клуб "Галатасарай" стал чемпионом турецкой Суперлиги.

Как сообщает Day.Az, в матче, проходившем на стадионе RAMS Park в Стамбуле "Галатасарай" одержал победу над клубом "Кайсериспор" со счетом 3:0.

Голы в составе "Галатасарая" забили Виктор Осимхен (26), Барыш Альпер Йылмаз (29), а также Фернандо Муслера (89, с пенальти).

Таким образом, стамбульский клуб обеспечил себе очередное чемпионство за два тура до конца чемпионата.