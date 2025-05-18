https://news.day.az/sport/1753711.html Галатасарай" стал чемпионом Турции - ФОТО Футбольный клуб "Галатасарай" стал чемпионом турецкой Суперлиги. Как сообщает Day.Az, в матче, проходившем на стадионе RAMS Park в Стамбуле "Галатасарай" одержал победу над клубом "Кайсериспор" со счетом 3:0. Голы в составе "Галатасарая" забили Виктор Осимхен (26), Барыш Альпер Йылмаз (29), а также Фернандо Муслера (89, с пенальти).
Галатасарай" стал чемпионом Турции - ФОТО
Футбольный клуб "Галатасарай" стал чемпионом турецкой Суперлиги.
Как сообщает Day.Az, в матче, проходившем на стадионе RAMS Park в Стамбуле "Галатасарай" одержал победу над клубом "Кайсериспор" со счетом 3:0.
Голы в составе "Галатасарая" забили Виктор Осимхен (26), Барыш Альпер Йылмаз (29), а также Фернандо Муслера (89, с пенальти).
Таким образом, стамбульский клуб обеспечил себе очередное чемпионство за два тура до конца чемпионата.
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