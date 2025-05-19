Алжир реформирует систему поддержки малого и среднего бизнеса

Алжир активно реформирует подход к поддержке малого и среднего бизнеса, делая ставку на цифровые решения и инновации.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр экономики знаний, стартапов и микропредприятий Алжира Нуреддин Уада в ходе панельной дискуссии на тему "Цифровые решения для расширения возможностей МСП и содействия социально-экономическому развитию" в рамках Ежегодного собрания Исламского банка развития (IsDB) в Алжире, передает специальный корреспондент Trend.

По словам Н.Уада, Алжир на протяжении десятилетий инвестировал миллиарды долларов в развитие МСП, однако к 2020 году стало очевидно, что значительная часть этих предприятий оказалась вне цифровой экономики.

"Мы также обратили внимание на то, что менее 20 процентов основателей МСП были выпускниками университетов. Это потребовало переосмысления подходов", - отметил он.

С этой целью в 2020 году в стране было создано специализированное министерство по вопросам стартапов и цифровой экономики - структура, которая должна дополнить уже существующую систему поддержки классических МСП.

"Если вы хотите развивать цифровые МСП, нужно самим стать цифровыми. Государство должно быть цифровым. Именно это мы и сделали в Алжире", - подчеркнул министр.

Он сообщил, что с момента основания министерства все процессы внутри ведомства и взаимодействие со стартапами ведутся исключительно в цифровом формате - без бумаги и физических заявок.

"Алжир имеет территорию более двух миллионов квадратных километров. Охватить такую территорию без цифровых решений невозможно. Это стало нашей основной мотивацией", - пояснил Уада.

Он также обратил внимание на то, что молодежь - основная целевая аудитория для стартап-экосистемы - уже активно использует цифровые технологии:

"В Алжире сегодня больше смартфонов с поддержкой 4G, чем людей. Цифра стала неотъемлемой частью повседневной жизни, особенно среди молодёжи".

С целью эффективной поддержки инновационного сектора в октябре 2020 года была запущена цифровая платформа Algerian Startup Firm, а также создан венчурный фонд с долевым участием, что, по словам министра, более эффективно для работы со стартапами и компаниями, использующими нестабильные бизнес-модели и новейшие технологии.

"Правовая база была цифровой, процесс финансирования - цифровой, и все другие механизмы поддержки также должны быть цифровыми, чтобы соответствовать потребностям молодого поколения", - заключил Нуреддин Уада.