ЦБ Азербайджана запустил интерактивную статистическую базу данных

С целью оперативного информирования общественности о ключевых статистических показателях и предоставления аналитических обзоров Центральным банком Азербайджана создана новая "Интерактивная статистическая база данных" (Навигация).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, новая навигационная система разработана для расширения доступа внутренних и внешних пользователей к важнейшей информации. Платформа доступна на двух языках - азербайджанском и английском - и обладает современным, функциональным интерфейсом.

На данный момент навигация включает главную страницу и пять тематических разделов:

- макроэкономическая статистика;

- денежно-кредитная статистика;

- статистика финансового сектора;

- статистика платежных систем;

- статистика внешнего сектора.

В каждом разделе представлены информационные панели, графики и таблицы. Дополнительно на главной странице создан специальный раздел - "Динамическая карта", который позволяет анализировать ключевые финансовые показатели по отдельным городам и районам.

Инициатива направлена на поддержку научных исследований, проведение прогнозов, подготовку аналитических справок и выполнение других задач. В дальнейшем планируется возможное расширение функциональности и охвата навигационной системы.

"Интерактивная статистическая база данных" интегрирована в раздел статистики на официальном сайте Центрального банка.

К "Интерактивной базе статистических данных" можно перейти по ссылке navigation.e-cbar.az.

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