ЦБА выдал лицензию Халг Банк

Центральный банк Азербайджана выдал ОАО "Халг" Банку лицензию на право предоставления инвестиционных услуг (операций).

Об этом сообщили Day.Az в ЦБ Азербайджана.

"В соответствии со статьей 74-3.4 закона Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг" Центральным банком Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Халг" Банку 7 мая 2025 года выдана бессрочная лицензия под номером IXB-01, дающая право предоставлять инвестиционные услуги (операции)", - говорится в сообщении ЦБА.