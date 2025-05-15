https://news.day.az/economy/1752993.html ЦБА выдал лицензию Халг Банк Центральный банк Азербайджана выдал ОАО "Халг" Банку лицензию на право предоставления инвестиционных услуг (операций). Об этом сообщили Day.Az в ЦБ Азербайджана.
ЦБА выдал лицензию Халг Банк
Центральный банк Азербайджана выдал ОАО "Халг" Банку лицензию на право предоставления инвестиционных услуг (операций).
Об этом сообщили Day.Az в ЦБ Азербайджана.
"В соответствии со статьей 74-3.4 закона Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг" Центральным банком Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Халг" Банку 7 мая 2025 года выдана бессрочная лицензия под номером IXB-01, дающая право предоставлять инвестиционные услуги (операции)", - говорится в сообщении ЦБА.
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